Жан Алези: «В тактическом плане за «Феррари» в прошлом году было просто невозможно смотреть. Вассеру нужно менять ситуацию»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, над чем новый босс «Феррари» будет работать в первую очередь после своего назначения.

Алези отметил, что Вассеру обязательно нужно будет улучшить работу отдела стратегии.

«Давайте будем честны, в тактическом плане за «Феррари» в прошлом году было просто невозможно смотреть. И ситуацию определенно нужно менять, в противном случае у «Феррари» просто не будет выхода.

Думаю, Вассеру нужно будет поначалу во многом полагаться на Лорана Мекьеса. Поскольку Мекьес уже много лет работает в «Феррари» и может стать идеальным помощников для Вассера – увидеть, где нужно что-то менять, а где наоборот оставить все как есть, поскольку там есть потенциал для развития.

Что касается культурных особенностей, если вы скажете, что сотрудники «Феррари» теперь должны будут чаще общаться на французском, я сразу скажу нет. Маранелло – это Италия. И общаться там нужно на итальянском и только итальянском», – рассказал Алези.

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