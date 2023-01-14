«Я вложил в это столько же сил, сколько и остальные». Сарджент – о статусе первого американского пилота в «Ф-1» за много лет

Пилот « » Логан Сарджент заявил, что не чувствует давления в связи с тем, что является первым за долгое время американским гонщиком в «Формуле-1»:

«Мне кажется, что в конечном счете я вложил в достижение столько же сил, сколько и все остальные – и ничем от других гонщиков не отличаюсь. На мой взгляд, я должен смотреть на эту ситуацию так: мне нужно как можно лучше подготовиться, чтобы продемонстрировать максимально возможный уровень, стать максимально хорошим гонщиком.

Надеюсь, я смогу хорошо представлять свою страну, что она будет мной гордиться. Честно говоря, мне этот фактор не кажется каким-то дополнительным давлением. И я сам тоже очень многого от себя жду».

Сарджент стал первым за много лет американским пилотом в «Ф-1» на фоне смены владельцев чемпионата и увеличения числа гонок на территории США:

«Лично мне бы хотелось думать, что это просто совпадение. Как я уже сказал, я вложил в это много сил, очень много работал в последние годы, решился на переезд в Европу в очень юном возрасте – и все ради того, чтобы постараться осуществить свою мечту. И мне кажется, что моя карьера в юниорских сериях сложилась неплохо».

Команды «Ф-1» выложат $21,6 млн за допуск к новому сезону, гонщики – €5 млн. У Ферстаппена – новый рекорд, но за него платит «Ред Булл»