Дэвид Култхард: «Положение в «Ф-1» куда более плотное, чем в начале 2022 года»

не ожидает доминирования «Ред Булл» в 2023 году.

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, как «Мерседесу» удавалось побеждать с 2014-го по 2020-й, и почему сейчас таких предпосылок нет.

«Конечно, у меня нет хрустального шара. Но, похоже, если « » справится с проблемами с надежностью и операционными ошибками, то окажется в борьбе. Переходить к машинам следующего года станет гораздо проще.

У « », безусловно, быстрый болид, и кажется, команда будет сражаться. В начале гибридной эры у нее было большое преимущество по скорости. Отличная силовая установка позволяла использовать больше «грязной» прижимной силы – благодаря мощности не было необходимости в очень эффективной машине. Команда неизбежно пришла к Святому Граалю – не только к мощному двигателю, но и к отличному болиду. Если есть эти две составляющие, а также великолепный гонщик, получается эра доминирования, которая продолжалась из-за стабильности регламента.

Хочется верить, что в следующем году за титул сразятся три команды. Как бы ни был силен Макс [Ферстаппен], мы оказались там, где оказались на заключительных стадиях сезона, а они станут основой для старта следующего года. Мне кажется, что положение куда более плотное, чем в начале [2022] года», – заявил Култхард.

Команды «Ф-1» выложат $21,6 млн за допуск к новому сезону, гонщики – €5 млн. У Ферстаппена – новый рекорд, но за него платит «Ред Булл»