«Ф-1» о смерти Пеле: «Он был лучом света для Бразилии и миллионов по всему миру»
«Формула-1» отреагировала на сообщение о смерти Пеле.
Трехкратный чемпион мира по футболу ушел из жизни в возрасте 82 лет.
«Мы с большой грустью восприняли новость о том, что Пеле, один из величайших футболистов в истории, скончался. Он был лучом света для Бразилии и миллионов по всему миру. Его мастерство, улыбка и гениальность будут жить вечно.
Наши мысли с его семьей в это печальное время», – говорится в заявлении «Ф-1» от имени руководителя Стефано Доменикали.
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