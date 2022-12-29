«Ф-1» о смерти Пеле: «Он был лучом света для Бразилии и миллионов по всему миру»

« » отреагировала на сообщение о смерти Пеле.

Трехкратный чемпион мира по футболу ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Мы с большой грустью восприняли новость о том, что Пеле, один из величайших футболистов в истории, скончался. Он был лучом света для Бразилии и миллионов по всему миру. Его мастерство, улыбка и гениальность будут жить вечно.

Наши мысли с его семьей в это печальное время», – говорится в заявлении «Ф-1» от имени руководителя .

Пеле умер. Он очень сильно болел