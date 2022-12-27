Нико Росберг: «Уверен, Феттель продолжит влиять на общество после ухода из «Ф-1»

ожидает, что будет привлекать внимание к проблемам.

В последние годы перед уходом из «Формулы-1» четырехкратный чемпион мира активно освещал социальные и экологические темы.

«Я уверен, что он [по-прежнему] будет как-то влиять на общество. Это невероятно важно, потому что у нас, спортсменов, такая возможность есть. Многие следят за нами, мы можем становиться примером для подражания, исследовать этот путь.

Безусловно, мы должны это делать – действующие гонщики или даже люди вроде меня, завершившие карьеру. У меня по-прежнему осталась большая аудитория, и я считаю, что это наша обязанность – максимально использовать данный шанс, чтобы приносить пользу обществу.

Очень здорово, что Льюис [ ] активно этим занимается. Конечно, иногда случаются противоречивые вещи, но он на верном пути. Феттель это делал, я тоже. Думаю, ситуация развивается в правильном направлении», – сообщил чемпион «Ф-1» 2016 года в эфире Sky Sports.

Феттель уходит из «Ф-1» с десятью оглушительными рекордами. У Себа были еще 8, но их успели перебить

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