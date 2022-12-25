Главный гоночный инженер «Мерседеса» о галопировании: «Не считали ситуацию плохой после тестов в Барселоне»

Эндрю Шовлин рассказал, что «Мерседес» недооценил галопирование перед стартом сезона-2022.

Команда столкнулась с подпрыгиваниями болида еще на первых тестах в Барселоне, однако не посчитала проблему слишком серьезной. В итоге многократные обладатели Кубка конструкторов начали сезон с существенным отставанием от « » и « ».

«[На съемочном дне] в Сильверстоуне мы оказались посреди шторма, условия для обкатки были фактически худшими. Разумеется, это не позволило получить четкое представление. В Барселоне галопирование было, и мы использовали очень большой дорожный просвет – учитывали погоду и тот факт, что это первая обкатка. В Сильверстоуне дорожный просвет был ближе к более нормальным значениям, и мы столкнулись с данным явлением. Но мы мало что знали о нем и его причинах.

Так что перед Барселоной было важно понять, как работать с болидом, в чем проблемы, как устранить галопирование. В тот момент лучшее, что можно было сделать – поднять машину и поступиться скоростью. Тот болид являлся куда более ранней версией того, что приехал на первую гонку. Что касается проблемы… В Барселоне мы думали: «Мы не быстрейшие, но не считаем, что ситуация плохая».

Ведь мы ожидали, что найдем скорость, обновив машину к Бахрейну. Проблема оказалась в том, что после этого галопирование вышло на новый уровень. По большей части повысить эффективность не получилось, так как пришлось поднять машину еще выше, и избавиться от подпрыгиваний стало невозможно», – сообщил главный гоночный инженер «Мерседеса».

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