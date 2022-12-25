Себастьян Феттель: «Когда наблюдаешь за Ферстаппеном, думаешь: «Не знаю, могу ли я так»

рассказал о специфическом пилотаже .

Лидер « » порой совершает действия, отличающие его от соперников, и феноменально контролирует машину, отметил Феттель.

«Когда сражаешься с кем-то на трассе, то довольно часто подмечаешь какие-то вещи и думаешь: «Да, я тоже так могу» или «Ага, это должно сработать». Но с Максом такое бывает очень редко. Он совершает какие-то действия и ты такой: «Не знаю, могу ли я так».

Макс невероятным образом чувствует болид. Это также касается маневров, обгонов при определенных условиях на треке. Он обладает поразительным контролем над болидом и очень быстро читает ситуацию. Когда пересматриваешь эпизод снова и снова – это одно, но он ориентируется мгновенно. Могу лишь снять шляпу и с небольшой завистью пожелать, чтобы он продолжал в том же духе и, самое главное, получал удовольствие», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1», завершивший карьеру в конце сезона-2022, в эфире ServusTV.

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