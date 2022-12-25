Себастьян Феттель: «Когда наблюдаешь за Ферстаппеном, думаешь: «Не знаю, могу ли я так»

Теги Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Себастьян Феттель рассказал о специфическом пилотаже Макса Ферстаппена.

Лидер «Ред Булл» порой совершает действия, отличающие его от соперников, и феноменально контролирует машину, отметил Феттель.

«Когда сражаешься с кем-то на трассе, то довольно часто подмечаешь какие-то вещи и думаешь: «Да, я тоже так могу» или «Ага, это должно сработать». Но с Максом такое бывает очень редко. Он совершает какие-то действия и ты такой: «Не знаю, могу ли я так».

Макс невероятным образом чувствует болид. Это также касается маневров, обгонов при определенных условиях на треке. Он обладает поразительным контролем над болидом и очень быстро читает ситуацию. Когда пересматриваешь эпизод снова и снова – это одно, но он ориентируется мгновенно. Могу лишь снять шляпу и с небольшой завистью пожелать, чтобы он продолжал в том же духе и, самое главное, получал удовольствие», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1», завершивший карьеру в конце сезона-2022, в эфире ServusTV.

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6 комментариев

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alex1382
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у фанатиков чёрного превозмогателя подгорело знатно. А у Анжелы вообще ПМС начался
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Luca di Montezemolo
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Сразу видно будущая замена дохтура, хвалить научился. Мог бы и про ньюи что нибудь сказать, ему должны на базе РБ поставить памятник рядом с памятниками маси, платифи и тодту.
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tick_tick_BOOM
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Ответ うちはイタチ
у меня странное ощущение, что в 2024 он придёт на место Чеко)
Феттель не медийная личность. Он и соцсети завел, чтоб "попрощаться". Чтобы спасать альпийских пчел, нужна медийность и узнаваемость, которую Феттель кроме F1, ничто не даст.
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Великий Алонсо
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Ты не можешь так, Алонсо может. Так как Алонсо никто и никогда в истории Ф1 не контролировал болид, там мастерство на уровне 101%.
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うちはイタチ
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Ответ tick_tick_BOOM
Так и до резервиста договорится.
у меня странное ощущение, что в 2024 он придёт на место Чеко)
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Так и до резервиста договорится.
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