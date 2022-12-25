Кристиан Хорнер: «Ред Булл» изучал и обсуждал, как работать без Ньюи»

рассказал, готов ли «Ред Булл» к потенциальной потере .

Главе конструкторского бюро на днях исполняется 64 года. Хорнер ответил на вопрос, думала ли команда об уходе Ньюи на пенсию.

«Конечно, мы это изучали и обсуждали. Роль Эдриана изменилась с появлением Advanced Technologies и работой над [гиперкаром] RB17, о которой мы объявили в этом году. Он распределяет время между несколькими проектами, поэтому его обязанности берут на себя другие люди. Есть технический директор Пьер Ваше и техническая команда, которая сработала фантастически.

Разумеется, Эдриан плотно работает с данной группой. У него энциклопедические знания, но здорово, что с технической точки зрения у нас сильная команда, которая приносит результат», – сообщил руководитель «Ред Булл».

Эдриан Ньюи о том, что «Ред Булл»-2022 – его самый побеждающий болид: «Не особо дружу с числами, но это очень приятно»