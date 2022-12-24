Нико Росберг: «Возвращение Феттеля вполне возможно – посмотрите на Брэди»

допустил, что последует примеру Тома Брэди.

Легендарный квотербек вернулся в американский футбол спустя 40 дней после объявления об уходе. Феттель завершил карьеру в «Формуле-1», однако тоже может передумать, считает чемпион мира 2016 года.

«Жалею ли я о раннем завершении карьеры? Нет, точно нет. Мне повезло, что удалось уйти легко, я достиг цели и был готов к следующему этапу жизни. Мои болельщики расстроились, однако это все равно были замечательные годы.

[Возвращение Феттеля] вполне возможно. Может, после одного сезона вне «Ф-1» появится отличная возможность в одной из более быстрых команд, и к нему обратятся: «Эй, Себ, хочешь попробовать еще раз? У нас быстрая машина».

Уверен, он дважды подумает над этим. Возвращение все еще возможно. Посмотрите на Тома. Он тоже через все это прошел, а через месяц вернулся – даже не взял год отдыха. Может, Себ поступит так же», – сообщил Нико в эфире Sky Sports.

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