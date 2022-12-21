Отмар Сафнауэр о победе над «Маклареном» в Кубке конструкторов: «В борьбе в середине пелотона нужно, чтобы очки зарабатывали оба гонщика»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр согласился с тем, что победа команды над «Маклареном» в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов стала возможной благодаря более стабильным выступлениям обоих пилотов.

и за прошедший сезон набрали 92 и 81 очко соответственно. В « » же набрал сразу 122 очка, в то время как провалил сезон и заработал лишь 37 баллов.

«Если смотреть на количество набранных очков, то все не так просто. Нельзя просто сказать что-то вроде: «Где бы вы были, если бы и второй пилот «Макларена» набрал столько же очков, сколько и Ландо Норрис?» Потому что это работает не так. Но да, разумеется, в такой борьбе вам нужно, чтобы оба гонщика стабильно зарабатывали очки – особенно когда речь идет о борьбе в середине пелотона.

И если стабильно набирает очки всего один пилот, то в борьбе в середине пелотона это очень сильно по вам бьет. Ведь и очков разыгрывается не так много. Если один ваш пилот финиширует 12-м, а второй 8-м, а у соперников 7-м и 9-м, например, то разница будет существенной.

В следующем сезоне мы должны сделать еще один шаг вперед и стать ближе к победе в чемпионате – цели, которую мы хотим достичь за 100 гонок. Отсчет этих 100 гонок начался в сезоне-2022, так что на достижение цели у нас остается меньше 80 гонок. Сейчас мы четвертые в общем зачете, немного опередив пятых. В следующем году нам нужен еще один шаг вперед, чтобы стать ближе к 3-му месту», – рассказал Сафнауэр.

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