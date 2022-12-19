Карун Чандок: «Уверен, на старте сезона у Хэмилтона просто не было мотивации»

Экс-пилот «Ф-1» и эксперт Sky Sports Карун Чандок подвел итоги сезона-2022 для команды «Мерседес», поделившись мнением о соперничестве с Джорджем Расселлом.

Чандок считает, что неудачные выступления Хэмилтона в первой половине сезона были обусловлены нехваткой мотивации.

«Уверен, что на старте сезона у Льюиса просто не было мотивации. И я его хорошо понимаю. Все это напомнило мне Сенну в 1993 году. Мы говорим о лучшем гонщике своего поколения, он приезжает на первую гонку сезона, и тут понимает: «Боже, в квалификации я могу оказаться максимум на третьем ряду». Где в такой ситуации взять мотивацию? Но потом к этапу в Барселоне им удалось начать исправлять положение дел и он принял вызов.

Что касается ситуации в «Мерседесе», то в начале сезона для все выглядело очень хорошо – он регулярно опережал Льюиса в квалификациях. Думаю, сигналом к пробуждению стало то, когда в середине сезона Льюис смог прибавить и у Джорджа была целая серия Гран-при, в которых он не мог опередить напарника. Вероятно, Джордж подумал что-то вроде: «Ох ты, кажется я разбудил зверя».

Однако стоит отдать Джорджу должное, ближе к концу сезона он смог вернуться в игру – а самым ярким моментом стала победа в Бразилии. И теперь мне крайне любопытно, как борьба Хэмилтона с Расселлом будет развиваться в следующем году», – рассказал Чандок.

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