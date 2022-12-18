Гельмут Марко о воспитании молодых пилотов: «Если ты не способен справляться с таким давлением, то гонки – это не твое»

Советник «Ред Булл» считает, что его жесткие методы работы с пилотами являются правильным подходом.

По словам Марко, гонщик должен как можно раньше получить трезвую оценку своих перспектив, чтобы не тратить время просто так.

«В автогонках люди постоянно находят оправдания своим неудачами, находят причины, по которым не смогли победить – мотор, шины, шасси и так далее. К сожалению, очень многих молодых гонщиков поддерживают их родители и тратят на их карьеры огромное количество денег. Порой они тратят даже больше, чем у них есть на самом деле – и все это ради того, чтобы исполнить мечту, чтобы их сын вырос в знаменитого гонщика.

И я считаю своей обязанностью сказать им, что им стоит заняться чем-то другим и перестать впустую тратить деньги.

В молодежной программе «Ред Булл» мы даем гонщику стать чемпионом. Разумеется, гонщик находится под огромным давлением. Но если ты не способен справляться с таким давлением, то гонки – это не твое», – рассказал Марко.

Новичку «Ред Булл» оперировали мозг перед сезоном из-за жесткой аварии. Он вернулся, взял 6 подиумов и привлек чемпионов «Ф-1»