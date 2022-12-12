Ферстаппен номинирован на приз «Спортсмен года» в Нидерландах

может в третий раз выиграть награду «Спортсмен года» в Нидерландах.

Гонщик стал номинантом на приз за 2022 год вместе с Харри Лаврейсеном, выигравшим чемпионат мира по велотреку, и конькобежцем Томасом Кролом, победившим на Олимпиаде.

Ранее двукратный чемпион «Формулы-1» брал приз в 2016-м и 2021-м.

Победителя определят спортсмены и эксперты из Нидерландов. Объявление результатов состоится 21 декабря.

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