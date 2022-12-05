Гюнтер Штайнер: «Джовинацци был в списке, но наилучшей мы посчитали кандидатуру Хюлькенберга»

Руководитель «Хааса» рассказал, что был не единственным опытным пилотом, чью кандидатуру команда рассматривала на сезон-2023.

По словам Штайнера, шансы попасть в «Хаас» были и у . Но в итоге команда сделала выбор в пользу Хюлькенберга – считается, что одним из факторов стала авария, в которую Джовинацци попал в практике перед Гран-при США.

«Его фамилия находилась наверху нашего списка пилотов. Но в итоге, как вы видите, мы приняли другое решение, которое считаем наилучшим для команды. Понятно, что у всех могут быть разные мнения о гонщиках, но для нас, с учетом плана действий и необходимых качеств, кандидатура Хюлькенберга была наилучшей», – рассказал Штайнер.

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