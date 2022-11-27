Макс Ферстаппен о переходе де Вриса в «Альфа Таури»: «Если бы мне сказали об этом в начале сезона, никогда бы не поверил. Ник заслужил шанс»

Пилот рассказал, что был рад за Ника де Вриса, когда стало известно о его переходе в .

По словам Ферстаппена, в начале сезона он бы с трудом поверил в то, что его другу удастся изменить свою ситуацию и заполучить место основного пилота в «Ф-1».

Де Врис обратил на себя внимание команд после успешного выступления на Гран-при Италии, где ему, заменяя Алекса Албона в «Уильямсе», сходу удалось финишировать 9-м и заработать 2 очка:

«Если бы вы сказали мне о таком переходе в начале сезона, я бы никогда не поверил. Это очень здорово для Ника и он в полной мере заслужил этот шанс. То, как он вышел на замену на этапе в Монце и выступил просто превосходно.

Гонщику нужен шанс. Нужна возможность проявить себя. Сомневаюсь, что кто-то был готов предоставить Нику этот шанс – но, к счастью для него, такая возможность все-таки возникла. И он превосходно ей воспользовался. Надеюсь, теперь он сможет продемонстрировать, на что способен на самом деле».

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