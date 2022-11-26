Макс Ферстаппен о 24 Гран-при в год: «Если не готов, лучше уйти»

Пилот не против увеличения количества гонок.

планирует провести рекордные 24 этапа в 2023-м, однако , но всей видимости, отменят в четвертый раз подряд.

В начале года Ферстаппен жаловался на то, что сезон-2021 вышел чрезвычайно напряженным.

«Если не готов, лучше уйти, верно? Все мы гонщики и любим гонки.

Здорово провести сезон как в прошлом году, но также здорово и такой, как в этом. Было бы очень трудно, если бы каждый сезон был похож на прошлый. Но такое в «Формуле-1» практически не происходит, поэтому все нормально.

Я считаю, что [в следующем году] борьба станет плотнее. Команды со временем понимают болиды все лучше и будут сближаться. Мы понимаем, что должны продолжать работу, повышать эффективность, но не только: может, лучше понимать шины, ведь в следующем году они слегка изменятся. Посмотрим, как мы справимся», – заявил двукратный чемпион мира.

Рекорды «Ф-1» 2022-го: Ферстаппен переписал победную историю, Алонсо – теперь главный ветеран, 785 обгонов, небывалая посещаемость

Календарь «Ф-1» на 2023 год