Нико Хюлькенберг: «У нас с Магнуссеном будут хорошие отношения, мы все обсудили. Хотя мне все равно, с кем выступать»

Пилот рассказал, что не видит проблемы в выступлениях за одну команду с .

Между гонщиками произошел инцидент на Гран-при Венгрии, ставший знаменитым – после гонки Магнуссен предложил Хюлькенбергу «облизать его шары», и фраза стала вирусной в соцсетях:

«Думаю, у нас будут хорошие отношения. Еще раньше в этом году мы с ним все выяснили, обсудили тот инцидент, сломали лед, что называется. Я заявил ему ровно то же самое, что и он мне тогда, Кевину понравилось. На самом деле мне все равно с кем выступать в одной команде. Мы оба взрослые люди и с уважением относимся друг к другу. И выступаем за одну команду. Никаких проблем быть не должно».

Также Хюлькенберг прокомментировал тот факт, что в следующем сезоне будет единственным представителем Германии в «Формуле-1» среди гонщиков:

«Не сказал бы, что это как-то дополнительно давит. Вообще такие вещи всегда происходят волнами. У Франции долгое время тоже никого не было в «Формуле-1». Потом появился Ромен Грожан, потом Пьер Гасли, Эстебан Окон. Это нормально.

Германия долгое время была в некоторой степени избалованна присутствием в «Формуле-1». Сначала Михаэль Шумахер, потом Нико Росберг, Себастьян Феттель, «Мерседес» в качестве производителя. Да, теперь немецких пилотов станет меньше, зато остается «Мерседес». Так что нет, какого-то давления я не чувствую».

«Облизни мои шары» – диалог двух гонщиков «Ф-1» после финиша: 5 лет не разговаривали, а теперь попали в одну команду