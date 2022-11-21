Гельмут Марко о сокращении работы «Ред Булл» в аэротрубе: «К счастью, изменения в правилах незначительные»

надеется, что в сезоне-2023 «Ред Булл» снова будет в числе лидеров «Формулы-1».

Из-за победы в нынешнем чемпионате и штрафа за перерасход бюджета 2021 года австрийская команда будет меньше конкурентов работать в аэродинамической трубе, однако советник «Ред Булл» считает, что это не слишком сильно ударит по команде – поскольку правила претерпят лишь незначительные изменения.

«У нас ограничение по времени работы в аэродинамической трубе. Это значит, что из каждого испытания нужно будет выжимать максимум. К счастью, изменения в правилах незначительные, а наш нынешний болид очень хороший. В общем, мы относительно оптимистично настроены – по крайней мере, будем бороться в группе лидеров», – считает Марко.

Австриец также отметил, что в штате «Ред Булл» практически не будет перемен и все важные сотрудники останутся на своих местах:

«Преемственность очень важна для компании, поэтому, думаю, мы будем в хорошей форме».

«Ископаемое времен холодной войны» – это «Ред Булл» похвастался базой после ограничений на ее работу. Она правда так плоха?

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