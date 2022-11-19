Гюнтер Штайнер: «Шумахер хорошо поработал, но нам нужно было поддерживать его, нести вперед. «Хаасу» сейчас нужно другое»
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил причины, по которым команда решила заменить Мика Шумахера на Нико Хюлькенберга в следующем сезоне.
По словам Штайнера, в данный момент команде требуются опытные гонщики, которым не нужна излишняя забота и которые способны действовать самостоятельно. В отличие от молодых пилотов, которых в силу нехватки опыта нужно аккуратно направлять, тратя на это дополнительные силы и ресурсы.
«Мы самая молодая команда в «Формуле-1» и за последние два года мы немного растеряли форму, утратили импульс – ну, знаете, из-за пандемии и других вещей. То есть сейчас нам нужно искать способ вернуть команду на тот уровень, где мы находились в 2018, может в 2019 году.
Мик хорошо поработал, но нам нужно его поддерживать, нести. А сейчас «Хаасу» нужно, чтобы нас самих кто-то нес и поддерживал. Мы ждали так долго, потому что решение не было очевидным и мы хотели быть уверены в том, что не пожалеем о нем», – рассказал Штайнер.
Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?
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