Гюнтер Штайнер: «Шумахер хорошо поработал, но нам нужно было поддерживать его, нести вперед. «Хаасу» сейчас нужно другое»

Руководитель объяснил причины, по которым команда решила заменить на в следующем сезоне.

По словам Штайнера, в данный момент команде требуются опытные гонщики, которым не нужна излишняя забота и которые способны действовать самостоятельно. В отличие от молодых пилотов, которых в силу нехватки опыта нужно аккуратно направлять, тратя на это дополнительные силы и ресурсы.

«Мы самая молодая команда в «Формуле-1» и за последние два года мы немного растеряли форму, утратили импульс – ну, знаете, из-за пандемии и других вещей. То есть сейчас нам нужно искать способ вернуть команду на тот уровень, где мы находились в 2018, может в 2019 году.

Мик хорошо поработал, но нам нужно его поддерживать, нести. А сейчас «Хаасу» нужно, чтобы нас самих кто-то нес и поддерживал. Мы ждали так долго, потому что решение не было очевидным и мы хотели быть уверены в том, что не пожалеем о нем», – рассказал Штайнер.

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?

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