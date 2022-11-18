Формула-2. Абу-Даби. Квалификация. Иваса – 1-й, Ниссани – 2-й, Пуршер – 3-й, Сэрджант – 6-й
Пилот «ДАМС» Аюму Иваса выиграл заключительную квалификацию сезона «Формулы-2» в Абу-Даби.
Второе время показал его напарник Рой Ниссани, третьим стал Тео Пуршер из «АРТ», новый чемпион серии Фелипе Другович («МП Моторспорт») завершил сессию четвертым.
Гонщик «Карлина» Логан Сэрджант занял шестое место. Сэрджант будет выступать в «Формуле-1» за «Уильямс» в следующем году, если наберет достаточное количество баллов для получения суперлицензии.
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