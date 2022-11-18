Формула-2. Абу-Даби. Квалификация. Иваса – 1-й, Ниссани – 2-й, Пуршер – 3-й, Сэрджант – 6-й

Пилот Аюму Иваса выиграл заключительную квалификацию сезона «Формулы-2» в Абу-Даби.

Второе время показал его напарник , третьим стал Тео Пуршер из «АРТ», новый чемпион серии («МП Моторспорт») завершил сессию четвертым.

Гонщик Логан Сэрджант занял шестое место. Сэрджант будет выступать в «Формуле-1» за в следующем году, если наберет достаточное количество баллов для получения суперлицензии.

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