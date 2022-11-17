Корреа выступит в «Ф-2» впервые после аварии 2019 года в Спа

Американский гонщик Хуан-Мануэль Корреа снова в «Формуле-2».

Корреа выступит в Абу-Даби за и проведет свои первые гонки в чемпионате после аварии 2019 года в Спа. Тогда он полученных травм скончался Антуан Юбер, а Корреа прошел через длительный период восстановления.

В 2021-м и 2022-м Хуан-Мануэль гонялся в «Формуле-3». По итогам завершившегося сезона Корреа стал 13-м в общем зачете и завоевал один подиум.

Гонщик раздробил ноги в смертельной аварии и перенес 25 операций за 1,5 года. Теперь возвращается в болид

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