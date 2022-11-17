Корреа выступит в «Ф-2» впервые после аварии 2019 года в Спа
Американский гонщик Хуан-Мануэль Корреа снова в «Формуле-2».
Корреа выступит в Абу-Даби за «Ван Амерсфорт» и проведет свои первые гонки в чемпионате после аварии 2019 года в Спа. Тогда он полученных травм скончался Антуан Юбер, а Корреа прошел через длительный период восстановления.
В 2021-м и 2022-м Хуан-Мануэль гонялся в «Формуле-3». По итогам завершившегося сезона Корреа стал 13-м в общем зачете и завоевал один подиум.
Гонщик раздробил ноги в смертельной аварии и перенес 25 операций за 1,5 года. Теперь возвращается в болид
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии