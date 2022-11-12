Ян Магнуссен: «Невероятно горжусь Кевином и «Хаасом»
Отец Кевина Магнуссена, бывший пилот «Ф-1» Ян Магнуссен, счастлив после победы гонщика «Хааса» в квалификации к Гран-при Бразилии.
«Безумные времена! Я невероятно горжусь Кевином и командой. Ну и год! Я даже не могу по-настоящему выразить свои эмоции – просто чувствую, что это потрясающе.
Держу пальцы скрещенными перед спринтом – полный вперед!» – сказал Магнуссен-старший.
Спринт в Сан-Паулу стартует сегодня, в 22:30 по московскому времени.
Магнуссен и «Хаас» – впервые на поуле в «Формуле-1»! Как это вообще случилось?
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