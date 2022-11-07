Карлос Сайнс: «Кошмарный год – сначала я был медленным, а затем – машина»

считает, что сумел прибавить в скорости в нынешнем сезоне.

Год для испанского пилота начался с многочисленных ошибок и сходов, болид «Феррари» оказался неподходящим его пилотажному стилю из-за склонности к избыточной поворачиваемости, однако по ходу чемпионата мира Карлос провел работу над ошибками, нашел темп и стабильность и стал выступать на уровне напарника, .

«Если честно, сезон кошмарный: сначала были сходы, а я был медленным, хотя машина была быстрой, а потом я стал быстрым, но уже наша команда не так хороша, как прежде. Все пошло не так.

В начале года у меня было много трудностей с болидом, с новым регламентом – все это не подходило моему пилотажному стилю. Еще возникли проблемы с контролем шин «Пирелли».

По какой-то причине были сложными старты в гонках. Эта врожденная проблема, которая не позволяет так же здорово срываться с места, как раньше.

Прежде я никогда не отставал от напарника на 0,2-0,3 секунды, и смириться с этим невозможно. Я всегда ощущал, что буду быстрым в любой машине. Но впервые в карьере я оказался за рулем конкурентоспособной машины и при этом не чувствовал себя комфортно.

Пришлось бросать вызов самому себе, искать новые настройки и стиль пилотажа – не скажу, что мне хотелось открывать этот путь, поскольку я надеялся, что все произойдет более естественно и позитивно.

Но все получилось. Я сохранял дисциплину, пробовал многие вещи и допускал ошибки, отступал назад, а затем находил новый путь и делал небольшой шаг вперед.

Мне пришлось заново открывать свои таланты, чтобы нащупать скорость. Я не сдавался, продолжал атаковать даже в трудные моменты – и теперь, в конце сезона, вы видите, что эта работа окупилась.

Я реалист. Знаю, насколько хорош Шарль [Леклер] в подобных [сложных] условиях. В этом году он выступал на уровне, близком к Максу Ферстаппену.

По мне, он провел практически идеальный сезон, если не считать двух-трех типичных ошибок, которые случаются ежегодно у всех, или удачи, которой ему, как и мне, наверное, немного не хватало.

Глядя на других гонщиков на стартовой решетке, ты понимаешь, что изменить ход сезона или ощущения от машины довольно сложно. Такое редко бывает. Но то, что мне такое удалось – делает меня счастливым. Я буду работать над этим и в последних гонках, чтобы более цельно провести следующий год», – рассказал Сайнс.

«Феррари» сделала победную машину и слилась, а гонщики довольны сезоном. Это вообще как?

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