Ник де Врис о дебюте в «Ф-1» в 27 лет: «Не имеют значения ни мой возраст, ни то, как я сюда попал»

Ник де Врис считает, что возраст дебюта в «Ф-1» не так и важен.

27-летний нидерландский гонщик выиграл титул в «Формуле-2» в 2019 году, в 2021-м стал победителем «Формулы Е», но первую гонку в «Формуле-1» провел только в этом году, а в 2023-м в составе проведет первый полный сезон.

В сравнении Максом Ферстаппеном, Шарлем Леклером, Ландо Норрисом или Миком

Шумахером Ник достаточно поздно попал в «Ф-1», однако сам он считает, что это не столь важно.

«У каждого свой путь. На мой взгляд, не имеют значения ни мой возраст, ни то, как я сюда попал. Единственное, что действительно имеет значение – это получить сам шанс [выступать в «Ф-1»].

В моей карьере были почти американские горки, но в итоге, возможно, даже лучше, что шанс выпал только сейчас.

Временами мне казалось, что мечта отдаляется, но полностью я никогда от нее не отказывался», – сказал де Врис.

Ключевой для нидерландца стала замена приболевшего в Алекса Албона на Гран-при Италии, после чего новичку команды удалось сходу занять девятое место в гонке.

«Ошеломляющая гонка, но, думаю, опыт и зрелость помогли мне сохранить трезвость ума. Опыт оказался отличным, и я благодарен за все случившееся в те дни», – добавил Ник.

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