Ромен Грожан: «В «Формуле-1» слишком много правил»

Экс-пилот «Формулы-1» считает, что в чемпионате мира слишком много ненужных правил и требований.

«Некоторые вещи за пределами трассы выглядят немного по-детски – просто ощущение, что можно было обойтись и без них.

прибавляет, гонки отличные, посещаемость потрясающая. Но вот некоторые правила вроде тех, что запрещают ювелирные украшения... Знаете, без своего обручального кольца за рулем я бы не чувствовал себя комфортно – это часть меня, я без него не могу. И вот такие правила для меня не выглядят классными.

В «Ф-1» слишком много правил, все очень сложно – как в истории с Алонсо. Это плохой пример усложненности: в гонке они правило не применили, а уже после финиша решили, что было небезопасно. Если было опасно, то почему сразу не остановили машину?

Потом настал черед других правил, которые позволили вернуть позицию – опять сложно.

То же и с ограничением бюджетов. наказали за перерасход на 2 миллиона – это настолько серьезно? А если бы они превысили на 10 или 20 миллионов? Что было бы тогда? И могли бы отобрать у них чемпионский титул спустя 10 или 11 месяцев? По-моему, все чрезмерно усложнилось – кое-что нужно привести в порядок.

В целом, потолок бюджетов наряду с гало – это лучшие вещи в «Формуле-1» за последние лет 20. И это здорово. Гонки сейчас отличные, в США они вызывают огромный энтузиазм, все здесь говорят о «Ф-1», – сказал Грожан.

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