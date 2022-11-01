Календарь младших «формул» на сезон-2023: «Ф-2» дебютирует в Австралии, «Ф-3» – в Монако
«Формула-2» и «Формула-3» опубликовали календарь гонок на сезон-2023.
«Ф-2» проведет 14 этапов, как и в 2022 году, количество этапов «Ф-3» увеличено с девяти до десяти. Серии впервые приедут в Австралию, а «Ф-3» дебютирует в Монако в своей нынешней форме. В последний раз гонщики третьей «формулы» выступали в Монте-Карло в 2012 году в рамках GP3.
Все этапы пройдут в рамках уик-эндов «Формулы-1», формат останется прежним – субботний спринт с реверсивной решеткой и воскресная основная гонка.
Календарь «Формулы-2» на сезон-2023
1. Бахрейн – 3-5 марта
2. Саудовская Аравия – 17-19 марта
3. Австралия – 31 марта – 2 апреля
4. Азербайджан – 28-30 апреля
5. Италия (Имола) – 19-21 мая
6. Монако – 25-28 мая
7. Испания – 2-4 июня
8. Австрия – 30 июня – 2 июля
9. Великобритания – 7-9 июля
10. Венгрия – 21-23 июля
11. Бельгия – 28-30 июля
12. Нидерланды – 25-27 августа
13. Италия (Монца) – 1-3 сентября
14. Абу-Даби – 24-26 ноября
Календарь «Формулы-3» на сезон-2023
1. Бахрейн – 3-5 марта
2. Австралия – 31 марта – 2 апреля
3. Италия (Имола) – 19-21 мая
4. Монако – 25-28 мая
5. Испания – 2-4 июня
6. Австрия – 30 июня – 2 июля
7. Великобритания – 7-9 июля
8. Венгрия – 21-23 июля
9. Бельгия – 28-30 июля
10. Италия (Монца) – 1-3 сентября
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