Календарь младших «формул» на сезон-2023: «Ф-2» дебютирует в Австралии, «Ф-3» – в Монако

и опубликовали календарь гонок на сезон-2023.

«Ф-2» проведет 14 этапов, как и в 2022 году, количество этапов «Ф-3» увеличено с девяти до десяти. Серии впервые приедут в Австралию, а «Ф-3» дебютирует в Монако в своей нынешней форме. В последний раз гонщики третьей «формулы» выступали в Монте-Карло в 2012 году в рамках GP3.

Все этапы пройдут в рамках уик-эндов «Формулы-1», формат останется прежним – субботний спринт с реверсивной решеткой и воскресная основная гонка.

Календарь «Формулы-2» на сезон-2023

1. Бахрейн – 3-5 марта

2. Саудовская Аравия – 17-19 марта

3. Австралия – 31 марта – 2 апреля

4. Азербайджан – 28-30 апреля

5. Италия (Имола) – 19-21 мая

6. Монако – 25-28 мая

7. Испания – 2-4 июня

8. Австрия – 30 июня – 2 июля

9. Великобритания – 7-9 июля

10. Венгрия – 21-23 июля

11. Бельгия – 28-30 июля

12. Нидерланды – 25-27 августа

13. Италия (Монца) – 1-3 сентября

14. Абу-Даби – 24-26 ноября

Календарь «Формулы-3» на сезон-2023

1. Бахрейн – 3-5 марта

2. Австралия – 31 марта – 2 апреля

3. Италия (Имола) – 19-21 мая

4. Монако – 25-28 мая

5. Испания – 2-4 июня

6. Австрия – 30 июня – 2 июля

7. Великобритания – 7-9 июля

8. Венгрия – 21-23 июля

9. Бельгия – 28-30 июля

10. Италия (Монца) – 1-3 сентября

Наконец у США будет свой гонщик в «Ф-1» – правда, в аутсайдере. Год назад его карьера выглядела сломанной после краха в молодежке