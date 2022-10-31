Джордж Расселл о сражении с Хэмилтоном: «Любого другого гонщика я бы выдавил, пожалуй»

Джордж Расселл рассказал об особом подходе к борьбе с напарником по «Мерседесу».

Расселл начал Гран-при Мехико вторым, но в стартовых поворотах уступил позицию , а затем и пилоту «Ред Булл» .

«Последние четыре гонки вышли довольно сумбурными.

Я знал, что могу обогнать Макса [Ферстаппена] по внешней траектории в первом повороте. Льюис был в борьбе – если бы там оказался любой другой гонщик, а не мой напарник, я бы, пожалуй, просто выдавил его за пределы трассы», – пояснил Расселл в интервью Sky Sports.

Джордж также поделился рассуждениями о ходе гонки, которую он завершил четвертым, и стратегических решениях:

«В начале заезда важно было работать с шинами. Я думал, что у Чеко начнут заканчиваться покрышки [«софт»], и в некоторой степени так и случилось, [поэтому] я хотел продлить отрезок на «медиуме». В конце гонки я атаковал изо всех сил, но [на «харде»] машина ехала как по льду.

Наверное, «Пирелли» привезла слишком жесткие составы: «софт» нужно было сделать «медиумом», а «медиум» – «хардом». Мы словно ехали на «ультрахарде».

Задним умом рассуждать легко. Мы видели, что Латифи поставили «хард», и он показывал «зеленые» сектора, Льюис на «харде» тоже – мы решили, что это верный выбор. Но уже на втором круге мы поняли, что жесткие шины не работают. Очень интересно, что случилось бы, если бы продлили отрезок на «медиуме» и перешли на «софт» – что-то вроде стратегии Даниэля [Риккардо], который провел сильную гонку».

Что случилось на Гран-при Мексики: победный рекорд Ферстаппена, стратегический нокаут «Мерседеса» от «Ред Булл», «Феррари» слила минуту

Джордж Расселл: «Надо понять, почему «Ред Булл» и «Феррари» выбрали верную стратегию, а «Мерседес» – нет»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram