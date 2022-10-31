Маттиа Бинотто: «Мерседес» проиграл, возможно, 2 гонки подряд из-за стратегии – не только «Феррари» ошибается»

Руководитель «Феррари» рассказал, что «Мерседес» тоже допускает стратегические ошибки.

В нынешнем сезоне Скудерию не раз критиковали за креативный выбор стратегии. Гран-при Мехико «Мерседес» проехал по схеме «медиум»-«хард», в отличие от «Ред Булл» и «Феррари». После гонки у пилотов немецкой команды возникли вопросы по поводу данного решения.

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«В Венгрии нас критиковали – когда мы поступаем не вполне правильно, обычно нас критикуют. «Мерседес», возможно, проиграл и прошлую гонку тоже из-за неверного выбора шин в Остине. Получается, не только мы принимаем разные решения или допускаем ошибки», – заявил Маттиа.

Менеджер объяснил, как «Феррари» удалось сделать правильный выбор, который, впрочем, не помешал на минуту отстать от :

«Мы видели, что «софт» деградирует не слишком быстро, и можно использовать стратегию с одним пит-стопом, «софт»-«медиум». Так мы и поступили.

Конечно, в гонке приходилось работать с шинами, чтобы выжить с одной остановкой. Возможно, это частично объясняет наш медленный темп. Тем не менее, мы считаем, что «софт»-«медиум» – верный выбор».

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