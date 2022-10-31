Риккардо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мексики

Пилот был признан гонщиком дня по итогам .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Мехико Риккардо стал участником аварии, в которой выбил с трассы Юки Цуноду – и был оштрафован за это на 10 секунд. Однако затем гонщик «Макларена» сумел совершить отличный рывок, совершил несколько обгонов и успел отыграть гандикап до финиша, чтобы сохранить седьмое место.

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