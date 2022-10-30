Макс Ферстаппен о возможном продлении контракта Хэмилтона: «Пока у него будет желание гоняться – ему стоит продолжать»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о возможном продлении контракта Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» еще на несколько лет.
«Он должен поступать так, как считает нужным, как ему кажется правильным для него. Пока у него будет желание гоняться – ему стоит продолжать гоняться. У нас уже было несколько отличных сражений и я уверен, что еще будут в ближайшие года. Отрывы между командами продолжат сокращаться, так что будет интересно увидеть, кто еще присоединится к борьбе».
Также Ферстаппен ответил на вопрос, скучает ли по регулярной борьбе с Хэмилтоном колесо в колесо, случаев которой в этом сезоне практически не было:
«Ну, у меня в любом случае достаточно интересных сражений. Как я уже говорил раньше, каждый гонщик по-своему борется на пределе. И когда ты вынужден выкладываться на максимуме и бороться за пределе возможностей – это всегда здорово».
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