Серхио Перес: «Мне уже пару раз снилась победа на Гран-при Мексики»

Пилот поделился мнением о своих шансах выиграть .

На данный момент за всю историю «Формулы-1» ни одному гонщику не удавалось выиграть домашний Гран-при.

«Разумеется, я хочу одержать победу в этот уик-энд. Такова моя цель. Хотя понятно, что победа также является целью и других гонщиков, в том числе Макса. Мы весьма конкурентоспособны и мы хотим выиграть в воскресенье, так что мы постараемся сделать это.

Мне уже пару раз снилась победа на Гран-при Мексики. Конечно, для меня это стало бы огромным достижением. Такова моя цель на это воскресенье. Будет непросто, для победы будет нужно все сделать идеально. В конечном счете, это такой же Гран-при, как и все остальные – за него дадут столько же очков. Но для меня это и правда особенная гонка», – рассказал Перес.

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