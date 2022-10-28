Фернандо Алонсо: «50-70 процентов болидов будут сходить из-за незафиксированных деталей, если мой штраф справедлив»
Фернандо Алонсо высказался о борьбе «Альпин» за возвращение седьмого места на Гран-при США.
Алонсо наказали после того, как он провел часть заезда с болтающимся зеркалом заднего вида, которое затем отлетело. По версии ФИА, испанца должны были принудительно позвать в боксы. Перед Гран-при Мехико протест «Альпин» позволил отклонить протест «Хааса» на результаты гонки, и Фернандо поднялся с 15-го места на седьмое, на котором изначально и финишировал.
Двукратный чемпион «Формулы-1» прокомментировал действия своей команды:
«Мы оспорили решение, потому что протест [«Хааса»] поступил слишком поздно. ФИА не показала мне черно-оранжевый флаг, значит, посчитала, что машина достаточно безопасна, чтобы продолжать гонку. В закрытом парке болид прошел все проверки, нам дали зеленый свет, и протест подали слишком поздно.
На мой взгляд, нет никаких сомнений, что решение [выписать штраф] было неверным. Если признать его справедливым, это создаст огромную проблему для «Формулы-1». Думаю, 50, 60, 70 процентов болидов будут сходить из-за незафиксированного аэродинамического элемента. Есть и другая проблема: ты на 20 минут опаздываешь с протестом, и все в порядке. А если на час – это слишком поздно? На 10 лет? Где границы?
Это очень важный день для нашего спорта. Мне все равно на седьмое место, я не сражаюсь за титул. Но если продолжать такое… Не хочется открывать этот «ящик [Пандоры]». Протест подали после дедлайна, он просто не соответствует правилам».
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