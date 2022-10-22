Шарль Леклер: «Стараемся использовать оставшиеся гонки для оптимальной подготовки к следующему сезону»

Пилот «Феррари» рассказал, что в оставшихся гонках сезона сосредоточен на том, чтобы добиться прогресса в работе с командой.

«Второе место всегда будет лучше третьего. Но я сосредоточен не на этом. Я сосредоточен на том, чтобы в следующем году мы боролись за чемпионский титул. Мы стараемся использовать оставшиеся гонки для оптимальной подготовки к следующему сезону. Мы стараемся использовать оставшиеся гонки, чтобы прибавить в следующем году, как можно лучше подготовиться.

При этом мы прибавляем в коммуникации, стратегии, подобных вещах – мы уже какое-то время над этим работаем. С другой стороны, что касается вещей вроде работы с шинами, то в той же последней гонке нам было непросто. Нам нужно находить причины этих проблем, но при этом мы становимся все лучше.

В этом году у нас было несколько гонок, где ситуация с износом покрышек была просто отличной. Нам просто нужно прибавлять в определенных ситуациях – вроде той, что была в Японии. В воскресенье похолодало, пошел дождь – и мы оказались не так хороши, как «Ред Булл». Нужно над этим работать», – рассказал Леклер.

«Феррари» сделала победную машину и слилась, а гонщики довольны сезоном. Это вообще как?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram