Макс Ферстаппен о завоевании титула в Японии: «Когда мы только начинали работать с «Хондой», многие говорили, что мы сошли с ума»

Пилот «Ред Булл» заявил, что завоевание второго титула именно на стало отличным ответом всем критикам команды и «Хонды».

По словам Ферстаппена, многие считали, что в «Ред Булл» допустили колоссальную ошибку, когда сменили моторного поставщика с «Рено» на «Хонду», учитывая то, какие трудности японская компания испытывала ранее при работе с «Маклареном».

«Да, это и правда идеально. Не только из-за самого факта победы в чемпионате, а и потому что мы выступаем на двигателях «Хонды», мы работаем с «Хондой» уже несколько лет, вокруг было множество их болельщиков.

А еще это говорит о том, какой путь мы прошли. Ведь когда мы только начинали работать с «Хондой», очень многие люди говорили нам, что мы просто сошли с ума, и что у нас ничего не получится – ведь тогда и правда переживала не самые простые времена. Но, как вы видите, на самом деле все возможно, если никогда не сдаваться и целиком посвящать себя работе. Так и вышло», – рассказал Ферстаппен.

«Ред Булл» легко рвал «Феррари» полсезона – Ферстаппен выиграл титулы только из-за лучшей машины? Макс вообще помогает с развитием?

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