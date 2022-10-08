Макс Ферстаппен: «Мы выстраивались друг за другом, но Норрис решил обогнать меня к последней шикане»

Пилот прокомментировал инцидент, который произошел между ним и в квалификации к .

Ферстаппен отметил странные действия Норриса, который решил обогнать его в последний момент в конце прогревочного круга. Обоих пилотов уже вызвали к стюардам.

При этом эксперты Sky Sports, обсудив эпизод, сошлись во мнении, что виновным в инциденте скорее всего признают именно Ферстаппена, поскольку он слишком медленно двигался по трассе.

«Мы все находились на прогревочном круге и выстраивались друг за другом, каждый старался создать комфортный отрыв. Но Ладно каким-то образом все равно решил обогнать меня к последней шикане.

Я уже готовился к ускорению, но как я уже говорил, мои шины немного остыли, из-за чего машину сорвало и Ландо пришлось меня объезжать.

Но мне кажется, что Ландо мог бы действовать чуть более уважительно, ведь все и уже выстраивались друг за другом. Не думаю, что кто-то еще пытался совершить обгон к последней шикане. Так что по сути он создал эту ситуацию, попытавшись обогнать меня. Нам повезло, что ничего не случилось», – рассказал Ферстаппен.

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