Ландо Норрис: «Нарушителей потолка расходов нужно сурово наказывать. Даже маленькое превышение дает большое преимущество»

Пилот высказался по поводу скандала с потолком расходов в «Формуле-1».

Предполагается, что «Ред Булл» и нарушили финансовый регламент 2021 года. Официальной информации пока нет – она ожидается в понедельник, 10 октября.

«Команды стремятся к максимальной эффективности каждой детали, поэтому любое, даже маленькое превышение дает, может, не огромное, но большое преимущество – в зависимости от того, на что тратится сумма.

Учитывая, что потолок ввели для того, чтобы обеспечить более сопоставимые условия для всех, дать больше шансов командам, результаты получаются просто нечестными. Кто бы ни пересек черту, наказание должно быть суровым», – уверен Норрис.

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В «Ф-1» тянут с вердиктом по нарушению предела трат? «Ред Булл» правда перебрал, а титулы Ферстаппена под угрозой?

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