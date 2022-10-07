Фернандо Алонсо: «Было здорово закончить первую практику на первом месте»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«День для нас прошел хорошо. Здорово вернуться на «Сузуку», хотя немного обидно за болельщиков, которым пришлось весь день страдать из-за плохой погоды. Лично я, если честно, всегда предпочитаю хорошую, солнечную погоду.

Наша машина работала хорошо в обеих сессиях, было здорово закончить первую практику на первом месте. С нетерпением жду завтрашний день, который, судя по прогнозу, как раз должен пройти в сухих условиях», – рассказал Алонсо.

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