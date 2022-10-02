«Макларен» обогнал «Альпин» в Кубке конструкторов

вернулся на четвертую позицию в Кубке конструкторов.

Британцы долгое время уступали «Альпин», однако на Гран-при Сингапура сумели переломить ситуацию. занял четвертое место, – пятое, в то время как и сошли из-за технических проблем.

Это позволило «Макларену» отыграть 22 очка по отношению к «Альпин». После этапа в Сингапуре команда из Уокинга опережает соперников на четыре балла.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2022

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