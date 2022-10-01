Пьер Гасли: «Возможно, в этот раз Ферстаппену потребуется уже 15 кругов, чтобы выйти в лидеры гонки»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что остался очень доволен попаданием в третий сегмент.

«Было классно. Контролировать машину было не так уж просто, но я очень доволен квалификацией. Вчера трасса была сухой и у нас были трудности. Так что погода определенно сыграла нам на руку. Погодные условия постоянно менялись по ходу сессии, нам пришлось к этому приспосабливаться и я думаю, что все получилось неплохо.

Восьмое место Ферстаппена? Возможно, на этой трассе обгонять будет чуть труднее обычного, так что в этот раз ему, возможно, потребуется уже 15 кругов, чтобы выйти в лидеры», – рассказал Гасли.

Что с Ферстаппеном? Он 8-й вместо поула, едва держал машину, а финальный круг вообще бросил

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