Льюис Хэмилтон: «У «Мерседеса» есть темп для борьбы с «Феррари», но нужна идеальная стратегия»

Льюис Хэмилтон рассказал, как можно бросить вызов на .

Гонщик стал третьим по итогам квалификации, уступив Шарлю Леклеру 0,054 секунды. Льюис оценил шансы на победу в воскресной гонке.

«Это будет очень тяжело, здесь трудно отыгрываться. Необходима идеальная стратегия. Полагаю, у нас есть темп для борьбы с «Феррари», но на этой трассе нельзя обгонять. Все решит стратегия и работа с шинами.

Я впервые в этом сезоне попал в топ-3 в квалификации. Мне казалось, что можно оказаться на первом ряду, я надеялся на поул. Не получилось», – отметил британец.

Леклер выиграл поул на самой суровой гонке «Ф-1», Ферстаппен только 8-й: бросил круг ради экономии топлива

Льюис Хэмилтон об отставании от Леклера: «Было очень близко. Я считал, что идеальный круг позволит сразиться за поул»

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