Льюис Хэмилтон об отставании от Леклера: «Было очень близко. Я считал, что идеальный круг позволит сразиться за поул»

Пилот высказался о минимальном отставании от поула.

Льюис стал третьим в квалификации к , проиграв гонщику Шарлю Леклеру 0,054 секунды.

«Я так сильно атаковал. Было очень-очень близко. Я старался, но эти ребята очень быстрые. Я действительно считал, что с идеальным кругом, который весьма трудно проехать, мы можем сразиться за первое место.

Тем не менее, я рад, что стартую со второго ряда, и благодарен команде за то, что она продолжает трудиться. Мы понемногу отыгрываем отставание, и, надеюсь, завтра выступим удачнее.

Мы не знали, насколько близко окажемся, хотя понятно было, что машина проявит себя лучше, чем в Монце. Проигрыш с таким отставанием – это нормально. Завтра будем сражаться», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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