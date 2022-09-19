Джордж Расселл: «На бумаге трасса в Сингапуре должна подойти «Мерседесу», но мы не уверены»

Пилот поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«В Монце наша машина определенно работала не лучшим образом. У нас есть довольно хорошие догадки относительно причин этого, и мы в принципе довольны нет, что самые скоростные трассы, где машина требуется минимум прижимной силы, остались позади.

На бумаге трасса в Сингапуре должна подойти нашему болиду. С другой стороны, оглядываясь назад мы видим, что на трассах в Монако и Баку наша машина не лучшим образом чувствовала себя на треке с большим количеством неровностей. Так что мы не вполне уверены, как именно будем смотреться в Сингапуре.

Но нам нужно не сбавлять обороты, нужно продолжать стараться улучшить работу болида. Я рад тому, что теперь у нас есть четкое направление, в котором мы должны двигаться», – рассказал Расселл.

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