Джордж Расселл: «Мерседес» не исключает полной смены концепции болида в 2023-м»

«Мерседес» может отказаться от концепции с «нулевыми» понтонами в 2023 году, сообщил Джордж Расселл.
«Мы не отбрасываем никакие варианты. Безусловно, дизайн боковых понтонов у нас уникальный. Не исключено, что мы продолжим развивать эту концепцию, но в равной степени не исключено и то, что мы полностью сменим философию.
Однако в конечном счете широкие или узкие понтоны – не тот фактор, который определяет скорость. Ситуация сложнее», – заявил британский гонщик.
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