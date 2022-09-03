Тото Вольфф: «Хэмилтон ехал на поул и выигрывал десятую у Ферстаппена и Леклера»

Исполнительный директор Тото Вольфф считает, что был близок к поулу в Зандворте.

Хэмилтон не завершил последнюю попытку, в отличие от Шарля Леклера из и пилота , так как Серхио Перес вызвал желтые флаги. В итоге семикратный чемпион «Формулы-1» стартует четвертым.

«Мы были на десятую впереди Ферстаппена и Леклера, Льюис ехал на поул. Ну, очевидно, в итоге все вышло по-другому.

[Такое случается], он (Перес) слишком сильно атаковал и потерял болид, это не его вина. Приходится выбирать: можно проиграть поул из-за желтых флагов, а можно проиграть поул с отставанием в несколько сотых, выехав первым», – сказал Вольфф.

Босс рассчитывает на успех в воскресенье:

«Все возможно: у нас сильная машина в гонках, старт со второго ряда. Увидим, к чему это приведет».

Гран-при Нидерландов-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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