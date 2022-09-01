Мартин Брандл: «Ф-1» с запасом в лучшем положении за все время, сколько я помню. Никогда не видел такого интереса»

Комментатор Sky Sports Мартин Брандл успехами «Формулы-1» в последние годы.

Брандл полагает, что серия нащупала верный баланс между спортивной и развлекательной составляющими.

«Да. Я считаю, с запасом в лучшем положении за все время, сколько я помню. Я бы сказал, ситуация действительно здоровая. Есть десять очень сильных команд – хотя мне бы хотелось увидеть 11 или 12.

Нет сомнений, что [сериал] Drive to Survive нашел свою возрастную аудиторию – это просто мечта маркетолога. Средний возраст болельщиков снизился на десять лет, демография фантастическая. На каждом Гран-при трибуны забиты битком, все говорят об «Ф-1», наши показатели на Sky идут вверх. Если сопоставить все факты, «Ф-1» просто взлетает. Я никогда не видел ничего подобного в нашем бизнесе», – сообщил бывший пилот чемпионата.

Брандл не считает, что приход новых болельщиков, не столь искушенных в гонках, является минусом для серии:

«Нет, я вижу одни плюсы. Я всегда обращался к очень широкой аудитории, когда комментировал – от тех, кто знает больше тебя, помешанных на гонках людях, до человека, который стриг траву, вернулся домой из-за дождя и случайно включил Гран-при. Молодые болельщики заставляют и тебя быть молодым и свежим – это вызов. В нашем цифровом мире, на мой взгляд, они лишь добавляют энергии в «Ф-1».

Я приезжаю на с 1986 года, и на самом первом выступал. Когда я несколько недель назад прилетел в аэропорт, меня окружила, наверно, сотня людей – они хотели автограф. Такого в Будапеште никогда не было. Там были ребята и девушки, 50 на 50, в основном молодые – они действительно интересуются. Я спрашивал: «Как вы меня знаете?», ведь у них не вещает Sky. Но, опять же, соцсети и так далее. Для бизнеса это кислород, все в выигрыше.

Вы часто слышите, как я говорю: система снижения лобового сопротивления, открытое заднее крыло [вместо DRS], потому что на гонках много новых зрителей. Даже моя мама, которая видела фактически все, что я делал, до сих пор говорит: «Я не совсем понимаю эту недостаточную и избыточную поворачиваемость». И я думаю: «Мам, я столько всего про это снял».

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