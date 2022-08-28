Кристиан Хорнер: «Никак не ожидал, что Ферстаппен сможет выиграть эту гонку – тем более с таким преимуществом»

Руководитель подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что остался очень доволен выступлениями обоих гонщиков команды.

«Думаю, эта победа – одна из величайших достижений нашей команды за всю историю. Я никак не ожидал, что Макс сможет выиграть эту гонку – и тем более, что он сделает это с таким преимуществом. Чеко сегодня тоже был очень хорош, а также мы забрали дополнительное очко за быстрый круг. Лучше сегодня было просто невозможно выступить.

Это был один из тех уик-эндов, где нам удалось попасть в идеальное рабочее окно настроек болида, и в итоге все сложилось просто превосходно. Макс вновь выдающимся образом провел уик-энд, а Чеко сделал все, что мы только могли от него требовать.

Макс не стал жадничать на старте, терпеливо проехал «О’Руж», а потом спокойно начал обгонять одного соперника за другим. Невероятное выступление.

При этом никому из нас не стоит забегать слишком далеко вперед. Теперь нас ждет следующая гонка в Зандворте, а потом в Монце. Этим успехом мы обязаны всем сотрудникам «Ред Булл», как здесь, так и на базе», – рассказал Хорнер.

Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен вырвал победу с 14 места, «Феррари» утонула без темпа и едва защитила подиум

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram