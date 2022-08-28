Джордж Расселл: «Будет здорово, если мы сумеем побороться за место на подиуме»

Пилот рассказал о целях на предстоящий .

«Надеюсь, сегодня все пройдет лучше, чем вчера. Посмотрим, что будет происходить в гонке. Реалистичная цель – опередить (в борьбе за третье место) и как можно лучше провести гонку. Будет здорово, если мы сумеем побороться за место на подиуме, но с учетом вчерашнего темпа сделать это будет очень непросто», – рассказал Расселл.

«Ред Булл» теперь рвет на любых участках трассы, а «Феррари» проиграла гонку за лучшую машину «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram