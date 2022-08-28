Джордж Расселл: «Будет здорово, если мы сумеем побороться за место на подиуме»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о целях на предстоящий Гран-при Бельгии.
«Надеюсь, сегодня все пройдет лучше, чем вчера. Посмотрим, что будет происходить в гонке. Реалистичная цель – опередить Фернандо Алонсо (в борьбе за третье место) и как можно лучше провести гонку. Будет здорово, если мы сумеем побороться за место на подиуме, но с учетом вчерашнего темпа сделать это будет очень непросто», – рассказал Расселл.
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