Ферстаппен о моторном штрафе: «Придется прорываться, но болид «Ред Булл» работает хорошо»

готов к прорыву на Гран-при Бельгии.

Пилот начнет гонку с конца решетки из-за замены мотора.

«Мы попытаемся. Придется это делать.

Исходя из кругов, которые я проехал, машина работает хорошо, это положительный момент. Конечно, хотелось бы проехать чуть больше, но начало неплохое», – заявил Макс, опередивший гонщика во второй практике на 0,862 секунды.

Подход Ферстаппена при подготовке к уик-энду остался прежним:

«Не сказать, что многое изменилось. Мы изучали, как настроить болид наилучшим образом. И он смотрелся довольно здорово, как только мы выехали на трассу. Всегда можно улучшить тонкую настройку баланса, однако я был доволен машиной после первого же выезда».

На Гран-при Бельгии штрафы за замену моторов получат сразу шесть гонщиков: Леклер, Ферстаппен, Норрис, Окон, Шумахер и Боттас

Гран-при Бельгии-2022. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й

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