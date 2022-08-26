Ферстаппен тоже получит штраф за замену двигателя на Гран-при Бельгии – и стартует с последнего ряда вместе с Леклером

Пилот получит новый двигатель на .

На болид Ферстаппена будет установлен уже четвертый по счету мотор в нынешнем сезоне, что приведет к получению штрафа.

Как сообщает нидерландский журналист Эрик ван Харен, в результате штрафа Ферстаппен в Спа будет стартовать с последнего ряда вместе с – своим главным конкурентов в борьбе за титул.

Ожидается, что официальные подтверждения штрафов Ферстаппена и Леклера будут получены в пятницу вечером или субботу утром.

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