Тото Вольфф об эмоциях в «Мерседесе»: «Словно день сурка: от депрессии к энтузиазму и обратно»

рассказал об эмоциональных качелях в «Мерседесе» в 2022 году.

На протяжении первой части сезона команда боролась с галопированием. В итоге «Мерседесу» удалось сократить отставание от и и стабильно зарабатывать подиумы.

«Сказать честно, это так болезненно и трудно – следовать своим ценностям и сомнениям. Ты переходишь от депрессии к энтузиазму, на следующий день – в обратном направлении. В каком-то смысле начинаешь думать, что ничего не срабатывает, это словно день сурка. Ты добиваешься прогресса, понимая, что все вокруг вообще не функционирует, потом понимаешь, что именно не так, пробуешь что-то другое, и оно срабатывает.

Все, к чему призываю я, что написано в книгах – важно проигрывать, чтобы добиться процветания. Это правда жизни.

Стоит ли успех того, чтобы переживать болезненные моменты? Я бы предпочел не проходить через них. Нам удалось перевернуть ситуацию. Многие вещи оказались проще, чем вы думаете, над другими пришлось поработать – к примеру, над галопированием, которого сейчас нет. Это ценный шаг с инженерной точки зрения, но также и с человеческой. Добиться результата было очень трудно. Непросто работать, когда лучшие инженеры не могут понять, почему данные не соотносятся с реальностью.

Ты теряешься, но это не чувство абсолютной безысходности. Размышляешь над тем, много ли нужно времени, чтобы разобраться, ведь следующий сезон не за горами. Ты думаешь: «Надо быстро решить проблему, так как в следующем году машина должна быть быстрой с самого начала», – отметил исполнительный директор «Мерседеса».

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